Overheid Huwelijksceremonies tijdelijk verplaatst naar Kurá Hulanda Dick Drayer 20-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vanwege renovatiewerkzaamheden verplaatst het bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, bekend als Kranshi, vanaf komende maandag alle huwelijksceremonies naar de Sala Rudy in het Kurá Hulanda Conference Center in Otrobanda.

De gebruikelijke trouwzaal in Otrobanda is niet beschikbaar tot half februari 2025. In deze periode vinden alle huwelijksceremonies plaats in de sfeervolle Sala Rudy, die een prachtig uitzicht biedt op de Sint Annabaai.

Na de renovatie is de vertrouwde trouwzaal weer beschikbaar en in optimale staat voor waardige huwelijksceremonies, aldus het ministerie van Bestuur, Planning en Publieke Dienstverlening.

