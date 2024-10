Algemeen ‘I Can’t Say I’m Sorry’ grote winnaar 48 Hour Film Project Dick Drayer 12-10-2024 - 2 minuten leestijd

Aisvarya Productions won in maar liefst zeven categorieën

WILLEMSTAD – Tijdens de achtste editie van het 48 Hour Film Project Curaçao is de film I Can’t Say I’m Sorry van Aisvarya Productions uitgeroepen tot de grote winnaar. De film won maar liefst zeven categorieën, waaronder de prijs voor Beste Film. De spannende finale van de internationale korte filmcompetitie vond plaats op donderdag 10 oktober in The Movies Otrobanda.

Een recordaantal van 17 teams nam deel aan de wedstrijd, die begon op vrijdag 27 september. De teams kregen elk drie verplichte elementen en een uniek genre toebedeeld, waarmee ze binnen 48 uur een korte film moesten maken. Van de zeventien deelnemende teams wisten vijftien hun film op tijd in te leveren, maar slechts tien films werden doorgestuurd naar de jury. De overige films voldeden niet aan alle eisen of waren dus te laat ingeleverd.

De jury, bestaande uit onder meer de regisseurs German Gruber Jr., TJ Scott en actrice Richailine Elisa, beoordeelde de films op diverse criteria. Naast de juryprijzen kreeg het publiek ook een stem: de Ramses Publieksprijs, vernoemd naar de voormalige organisator Ramses Petronia, ging dit jaar naar de film Only by Hands van Shining Star.

De winnende film, I Can’t Say I’m Sorry, wordt in maart 2025 vertoond tijdens Filmapalooza in Seattle, waar het kans maakt om geselecteerd te worden voor het prestigieuze Cannes Film Festival. Regisseur Jaydeve Hemrajani sprak na de winst zijn enthousiasme uit: “Meedoen aan deze wedstrijd biedt telkens weer de kans om creatief te zijn met een team, en het is geweldig om te zien dat de filmgemeenschap van Curaçao in de spotlight staat.”

0