‘Ideal’ betaalsysteem op Curaçao heet ‘Sentoo’ en maakt stappen

WILLEMSTAD – Sentoo, het lokale fintech-bedrijf op Curaçao dat in 2016 werd opgericht, zet belangrijke stappen in de ontwikkeling van online betaaldiensten. Zij voegt dit jaar nog de MCB toe aan haar betaaloplossing, ontwikkeld om consumenten hun vertrouwde bank te laten gebruiken voor onlinetransacties.

Deze lokale variant van het ‘Ideal’ betaalsysteem biedt niet alleen mogelijkheden voor individuele consumenten die bij de MCB Group bankieren, maar biedt ook bedrijven van alle groottes nieuwe mogelijkheden.

Met de huidige beschikbaarheid via Banco di Caribe en de MCB Group, inclusief CMB, WIB en MCB, toont Sentoo zijn ambitie en groeipotentieel. De verwachting is dat tegen medio 2024 nog drie nieuwe banken aan dit netwerk zullen worden toegevoegd, waarmee het bereik en de toegankelijkheid van Sentoo verder toeneemt.

De online-betaalmethodieken zijn in Amerika en Nederland al een paar jaar te gebruiken. De banken op Curaçao lopen daar nogal op achter, maar volgens betrokkenen is tijdens de Covid-pandemie het inzicht van banken in dat opzicht veranderd en wordt nu een inhaalslag gemaakt.

Belastingdienst

De belastingdienst is een van de instanties die de Sentoo-betaalmethode nog dit jaar introduceert. Binnenkort kunnen bedrijven de belastingen en premies direct vanaf de aangifte betalen met hun bankrekening via de vertrouwde bankomgeving.

Het betalen verloopt via Sentoo QR-codes die beschikbaar komen op de aangifte in PDF-formaat. Dit is de eerste stap. In de toekomst wordt deze betaalmogelijkheid uitgebreid naar andere middelen en direct beschikbaar zijn in het online portaal van de belastingdienst.

Veiligheid staat centraal bij deze nieuwe betaalmethode. Belastingbetalers kunnen hun transacties veilig afronden in hun eigen beveiligde bankomgeving, zoals de MCB-app.