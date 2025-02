Advertentie Idyluxeliving brengt luxe en duurzaamheid naar Curaçao! Sander Engelbertink 12-02-2025 - 2 minuten leestijd

Maak kennis met Pava Lavasteen: dé premium vloer die perfect is afgestemd op het leven op het prachtige Curaçao. Onze vloeren zijn krasvast, waterdicht en UV-bestendig, speciaal getest op de unieke omstandigheden van het Caribisch gebied.

Met roots op het eiland en ervaring in de Nederlandse high-end markt, is Roché Camelia van Idyluxeliving nu op Curaçao om de vloeren op het eiland naar een hoger niveau te tillen. Kies voor een vloer die niet alleen stijlvol en duurzaam is, maar ook bestand tegen uv krassen en waterdicht. Deze unieke eigenschappen maken onze vloeren zeer geschikt voor het eilandklimaat.

Benieuwd naar ons product en wil je vrijblijvend een afspraak op Curaçao met Roché plannen? Roché is tot zaterdag 15 februari op het eiland.

Ontdek meer op onze website en ervaar zelf de luxe van Idyluxeliving. Volg ook onze Instagrampagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends.

Werkzaamheden van Idyluxeliving op Curaçao.

Duurzaam. Elegante. Curaçao.

419