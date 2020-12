Ieder Kind een Kerstcadeau breekt record aantal cadeaus

52 Gedeeld

Nog nooit in het vijftienjarig bestaan van Ieder Kind een Kerstcadeau werden er zoveel cadeautjes opgehaald dan dit jaar. Met behulp van particulieren en bedrijven werden er maar liefst 6748 cadeaus ingezameld voor kinderen die anders geen cadeautje zouden krijgen deze kerst.

Bijna 6000 cadeautjes zijn al gedistribueerd naar de ruim 100 hulporganisaties die meedoen. Dat betekent evenzovele kinderen die een kerstcadeau hebben gekregen. De resterende cadeautjes worden de komende dagen verdeeld onder hulporganisaties en in de wijken waar de hulp hard nodig is, zegt de organisatie.

Rotaract heeft de contacten met deze organisaties en werkt daarbij onder andere samen met het Korps Politie Curaçao om de cadeaus te bezorgen bij die gezinnen waarbij voor de kinderen een cadeau geen vanzelfsprekendheid is.

Kindermuseum

Van woensdag 9 tot en met woensdag 16 december werd er door Dolfijn FM live uitgezonden vanuit het Children’s Museum Curaçao. Bij aanvang van de actie waren de samenwerkende organisaties nog nerveus. Zouden er wel cadeautjes worden gebracht terwijl het eiland hard is geraakt door de coronacrisis?

Het tegenovergestelde bleek waar. Curaçao heeft volgens de organisatie weer laten zien een groot hart te hebben en klaar te staan voor elkaar. Een veel gehoorde boodschap van particulieren en bedrijven: ‘juist tijdens deze coronacrisis wil ik mijn steentje bijdragen.’

En dat ging vaak gepaard met bijzondere, mooie en emotionele verhalen, zegt José de Bruin van Dolfijn FM. “In het bijzonder blijft het verhaal me bij van luisteraar Valie. Zij kwam als particulier maar liefst 52 cadeautjes brengen!”

Valie: ,,Ik weet vanuit mijn jeugd hoe het is om zonder cadeautje met kerst op te groeien. Nu ben ik in de positie om iets terug te doen en 52 kinderen blij te maken.”

Juiste plek

Kristy Senior van Rotaract kijkt met een goed gevoel terug op de actie: ,,Het is fantastisch dat heel Curaçao zich heeft ingezet voor ieder kind op Curaçao. We zijn ontzettend dankbaar voor alle donaties en zorgen dat ze op de juiste plek terechtkomen.”

Stationmanager van Dolfijn FM, José de Bruin: ,,Het is hartverwarmend

om te zien als er een cadeau wordt gebracht door een kind, voor een ander kind.”

“Precies de reden voor het kindermuseum om zich bij de actie aan te sluiten”, zegt Esther Pijl van het Children’s Museum Curaçao. “Dit sluit precies aan bij onze doelstelling om kinderen al op vroege leeftijd te leren iets goeds bij te dragen.”

Bedrijven

Ook bedrijven maakten zich de afgelopen dagen hard voor de actie. Vanuit alle hoeken van het bedrijfsleven, van overheids-nv tot aan trustkantoor, werden donaties gedaan. Iedereen wilde zijn of haar steentje bij dragen om de kinderen van Curaçao een fijne kerst te bezorgen. Daarvoor zijn de organisaties enorm dankbaar.

,,Het is niet vanzelfsprekend om een donatie te doen. Of het nou één cadeautje was of dat het ging om 900, ze worden allemaal, stuk voor stuk, gewaardeerd en komen op de juiste plek terecht,” aldus De Bruin.