Ieder Kind Een Kerstcadeau maakt 5147 kinderen op het eiland blij met een kerstcadeau

Foto – Dolfijn FM

WILLEMSTAD – Voor het vijftiende jaar op rij heeft Ieder Kind Een Kerstcadeau voor een enorm aantal cadeaus gezorgd. De cadeaus gaan naar kinderen op het eiland die anders misschien niets hadden gekregen met kerst. Met behulp van particulieren en bedrijven werden er maar liefst 5147 cadeaus ingezameld. In totaal zijn 72 organisaties voorzien van cadeaus waaronder scholen, kinderdagverblijven, blijf van mijn lijf-huizen, kindertehuizen en kinderen van gevangenen.

Van woensdag 8 december tot woensdag 15 december was er bij Dolfijn FM een aangepaste programmering en werden cadeaus binnengebracht in de studio op de Mambo Beach Boulevard. Curaçao heeft wederom laten zien een groot hart te hebben en klaar te staan voor elkaar. Ook de coronacrisis houdt bedrijven en particulieren niet tegen om de kinderen een onvergetelijke kerst te bezorgen.

Ieder Kind Een Kerstcadeau werd geopend met onderwijsminister Sithree van Heydoorn; ook de allereerste cadeaus kwamen van hem. Vele vakantiegangers kwamen ook de studio binnen wandelen met een cadeau. Zo zei één van de vakantiegangers: “Wat een prachtige actie, hier moest ik aan meedoen. Ik kan op vakantie dus dan kan ik ook een cadeau komen brengen.” De mannen van Stuk TV – een bekend platform in Nederland – kwamen ook niet met lege handen, zelfs met een hele tas vol met cadeaus. Ook waren er vele kinderen die andere kinderen willen helpen. Ze krijgen zelf cadeaus met kerst en vinden dat iedereen dat moet krijgen.

Kristy Senior van Rotaract is nog druk met het maken van pakketten voor alle organisaties. “Dit is alleen maar goed want dat betekent dat we weer heel veel pakketjes hebben binnengekregen.” Kristy is ontzettend dankbaar voor alle donaties. Of het nu om particulieren of bedrijven gaat, om 1000 gulden of 1 cadeau, alles wordt gewaardeerd en komt op de juiste plek terecht. De dj’s van Dolfijn FM willen benadrukken dat deze actie zo ontzettend belangrijk is en zijn dan ook enorm blij dat er weer zo veel cadeaus zijn binnengekomen. Ook het Children’s Museum heeft cadeaus verzameld en is blij met de opkomst. “Bedankt aan iedereen die een cadeau is komen brengen.”

Naast alle bedrijven en particulieren die een cadeautje hebben afgeleverd willen de organisaties ook alle vrijwilligers bedanken die zich belangeloos hebben ingezet om de cadeaus op de juiste plek te krijgen.

