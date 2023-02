‘Iedereen verdient een tweede kans in het leven’

Gastblog door Ceri-Anne Jansen

Hi, ik ben Ceri-Anne Jansen, 30 jaar oud en ik werk als Justitieel Jeugdwerker bij Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (Stichting AJJC). In deze blog vertel ik je graag hoe ik tot deze baan ben gekomen en waarom ik heb besloten om terug te keren naar mijn geboorteland Curaçao.

Jeugdjaren op Curaçao

Ik heb op verschillende scholen gezeten, waaronder de Coromoto kleuterschool, de Johan van Walbeeck basisschool en het Albert Schweitzer College Parera/Saliña, waar ik de richting Zorg en Welzijn heb gevolgd. Mijn middelbare school heb ik afgerond op het Radulphus College, waar ik het profiel Cultuur en Maatschappij heb gevolgd.

Hoe kwam ik tot mijn studiekeuze?

Om mij voor te bereiden op mijn toekomstige carrière, heb ik online verschillende studiekeuzetesten gedaan. Ik wist dat ik in Rotterdam wilde studeren, dus nam ik deel aan het voorprogramma van Hogeschool Rotterdam genaamd: Subi Jet pa bo Get. Dit programma bereidt studenten voor op het leven in Nederland en het volgen van een studie.

Stagelopen in Peru

Flashforward naar mijn studententijd. Ik heb dit als heel fijn ervaren. Tijdens mijn studie heb ik stagegelopen bij Vluchtelingenwerk en in Peru bij een vrouwenopvang.

Het studeren en stagelopen in het buitenland hebben mij veel gebracht: vrienden van over de hele wereld, nieuwe ervaringen en het leren kennen van andere culturen, maar ook de kans om mezelf te leren kennen.

In mijn vakanties ging ik vaak reizen. Zo heb ik veel gebackpackt en ben ik in verschillende landen in Europa geweest en reisde ik ook door Thailand.

Eerste baan: hulpverlener bij het Leger des Heils

In 2020 ben ik afgestudeerd als Social Worker, de laatste lichting van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Ik ben toen gaan werken als junior hulpverlener bij het Leger des Heils.

In mijn vrije tijd werkte ik als freelance copywriter (tekstschrijver) voor bedrijven. Daarnaast stond ik vaak achter de bar bij wedstrijden en concerten in Amsterdam Arena en Ahoy (o.a. van Beyonce, Pink en Guus Meeuwis) en werkte ik op verschillende festivals, waaronder Rock Werchter in België en Electric Love Festival in Oostenrijk.

Terug naar Curaçao

Bijna elk jaar ging ik op vakantie naar Curaçao. Maar mijn vakantie in 2021 was anders. Die liet mij beseffen hoe graag ik een bijdrage wilde leveren aan mijn eiland, maar ook dat ik de behoefte had om weer familie om mij heen te hebben.

Ook al had ik familie in Nederland, ik miste het om na mijn werk spontaan langs te rijden bij een tante, vrienden of oude kennis. In Nederland moet je eerst plannen om over drie weken af te spreken, met de kans dat de afspraak afgezegd wordt.

Om al die redenen heb ik de besluit genomen om terug te keren naar Curaçao. Dit was na lang nadenken en overwegen.

HUNTU Community

Ik wilde iets betekenen voor Curaçao door mijn kennis en kunde toe te passen. Dit deed ik al vanuit Nederland door samen met andere young professionals een platform op te zetten om kennis met elkaar te delen door o.a. podcasts te maken. Ons platform heet HUNTU Community en is te vinden op YouTube, Spotify, Instagram en Facebook.

Een nieuwe uitdaging

Sinds kort werk ik als Justitieel Jeugdwerker bij Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (Stichting AJJC).

Als jongerenwerker ben ik verantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van jongeren tussen de 12 en 18 jaar die met Justitie in aanraking zijn gekomen of daarmee in aanraking kunnen komen. Daarnaast ben ik procesregisseur bij het Veiligheidshuis Curaçao. Het Veiligheidshuis is een platform waar alle ketenpartners (politie, OM, zorginstanties en scholen) samen complexe zaken kunnen oplossen.

Jongeren begeleiden

Ik denk dat ik een perfecte combinatie heb gevonden, waarin mijn missie, visie en werk samenkomen. Een perfecte combinatie van jongeren begeleiden en impact maken… en bijdragen aan het terugdringen van jeugdcriminaliteit op Curaçao. Bied een tweede kans aan. Mijn visie is om mensen, vooral jongeren, te helpen hun onbenutte potentieel te ontdekken. Mijn missie is dan ook om de jeugd te laten zien dat het anders kan, dat er veel meer mogelijkheden zijn om hun doelen (op een positieve manier) te bereiken, ondanks de situatie waarin ze zich bevinden.

Take away



Het is belangrijk om te weten wat belangrijk voor je is en waar je naartoe wilt in je leven. Hierdoor maak je keuzes vanuit een doelgerichte mindset en blijf je gemotiveerd.

Bron: United Care Caribbean