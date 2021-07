Iets lagere testratio gisteren

WILLEMSTAD – Gisteren zijn er 29 nieuwe coronacases bijgekomen. In totaal werden er 1491 testen uitgevoerd, waardoor de testratio op bijna twee procent kwam. Dat is lager dan de afgelopen dagen. Eén case was geïmporteerd, zes positieve testen konden worden gelinkt aan een van de grote clusters.

De situatie in het CMC ziekenhuis blijft onveranderd met twee corona patiënten op zaal en niemand op de intensive care. Het aantal actieve cases is 429, 25 meer dan zondag.

