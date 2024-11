Met video “Ik ben echt blij. Je kan maar één keer Miss Universe zijn.” Maarten Schakel 07-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De 19 jarige Kimberly de Boer doet dit jaar namens Curacao mee aan de Miss Universe verkiezing in Mexico stad. De grote finale is volgende week zondag, 16 november, maar beautyqueens van over de hele wereld zijn al ruim een week druk in de weer met rehearsals, fittings en voorrondes. Maak kennis met de belevenissen van ‘onze’ Miss Universe.

Elke dag staat Kimberly in het hotel in Mexico om 4 uur ’s ochtends op om zich klaar te maken voor haar dag. Ze deelt een kamer met Miss Kosovo en noemt de sfeer tussen de Missen onderling heel positief.

Een grote verrassing is altijd de ‘National Costume round’. Kimberly verklapt dat haar outfit geinspireerd zal zijn op een Curaçaose bloem, maar meer mag ze nog niet zeggen.

Hoewel haar moeder al tijdens haar zwangerschap naar haar buik wees en zei “Dit meisje gaat Miss Universe worden”, was Kimberly nooit echt een meisje-meisje. Ze droeg vaak casual broeken en hield van skateboarden. Gaandeweg ontdekte ze dat ze het goed deed voor de camera. Momenteel heeft ze een tussenjaar van school en dat deed haar besluiten om zich op Miss Universe te storten.

De grote finale is op zondag 16 november. Ongeacht het resultaat, geniet ze van elk moment en doet ze haar best om Curaçao trots te maken.

