Ik daag cursisten uit met EHBO-/ BHV kennis die ze nodig hebben |Advertentie

Iedereen wil wel eerste hulp (EHBO) kunnen bieden, maar hoe ga je te werk?

Een zekere basiskennis kan geen kwaad. Edward Lindeboom biedt een oplossing met lessen bij ABCD Veiligheid.

‘De ABCD(E)-methodiek is een werkwijze waarbij hulp wordt verleend met het principe ‘treat first what kills first’. Met andere woorden: eerst de primaire (levensbedreigende) en vervolgens de secundaire en tertiaire (niet-direct en niet-levensbedreigende) letsels en stoornissen verhelpen.’

Veel mensen onderschatten het nut van EHBO-/ BHV kennis, aldus Lindeboom. ‘Niet elk ongeluk is een groot ongeluk. De meeste kleine ongelukjes gebeuren gewoon thuis, op het werk of op het sportveld. Een verstuikte enkel, een snee in een vinger of iemand die zich verslikt, het is zo gebeurd. Iedereen kan helpen, als je maar weet wat je moet doen.’ Toch is er het besef om iets aan die ontbrekende kennis te doen, merkt de Hoofddorper. ‘Het komt van twee kanten. Soms melden mensen zich aan in opdracht van de baas, maar sommigen vinden zelf dat het hoog tijd is. Een overlap van ‘moeten’, ‘willen’ en ‘kunnen’ is ideaal om te doen waar je goed in bent en daar energie van te krijgen.’

Achteraf reageren de deelnemers dan ook positief. ‘Ze vinden me bekwaam en servicegericht met een glimlach. Eén van mijn klanten vertelde me dat ik kennis en vaardigheden juist weet over te brengen op de cursisten. Ik daag ze uit en stuur ze naar huis met de kennis die ze nodig hebben.’

Lindeboom heeft diverse opdrachtgevers en samenwerkingspartners. ‘Ik ben ZZP’er en werk met diverse andere zelfstandigen samen. Tussendoor hebben we overleg zodat we dezelfde kennis en vaardigheden aan anderen kunnen overdragen.’

Meer informatie is te vinden op www.abcdveiligheid.nl.

Vanaf 2023 in samenwerking met Optimal Body Care