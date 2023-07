Illegale dokterspraktijk ontdekt in hotelkamer

WILLEMSTAD – De Inspectie heeft gisteren een illegale dokterspraktijk ontdekt in een hotelkamer in Punda. De dokter had de hotelkamer omgebouwd tot een praktijkruimte om patiënten te behandelen.

Functionarissen van de Economische Inspectie van MEO ontdekten deze illegale praktijk na een tip. Bij de inval was ook politie aanwezig.

Volgens ochtendkrant Èxtra gaat het om een dokterspraktijk gerund door een Venezolaanse vrouw. Die zegt in een verklaring dat alles daar voor haar eigen gebruik was.

In een koelbox werd een grote hoeveelheid gebruikte naalden gevonden en op een banner was een prijslijst geplaatst met alle medische diensten die konden worden afgenomen, zoals behandelingen voor parkinson, multiple sclerose, migraine, acute en chronische pijn, stress, depressie, angst en verschillende andere medische aandoeningen.

Er werd ook een medisch diploma gevonden waarop te zien was dat de vrouw was afgestudeerd aan het Colegio de Medicos van de Venezolaanse provincie Falcon.

Volgens Èxtra had de vrouw eerder een verzoek ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid om op Curaçao te mogen werken, maar dat dit was afgewezen. Ook zou de vrouw eerder actief zijn geweest op Aruba.