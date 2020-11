Illegale snèk in Serí Kandela ontmanteld

Foto – Èxtra

Willemstad – De politie heeft samen met de Inspectie een illegale snèk ontdekt. Dat gebeurde na een tip. Een woonhuis in de wijk Ser’i Kandela was ongebouwd tot snèk, maar dat was van buitenaf niet te zien.

Na de tip heeft het Multidisciplinaire Team de woning een tijdje geobserveerd. Er bleek inderdaad sprake van een snèk, zonder papieren en vergunningen. Het hele weekend is er gecontroleerd bij verschillende horecazaken. 13 in totaal.

Twee werden gesloten en negen kregen een waarschuwing. Sociale afstandsregels werden massaal overtreden toen klanten gingen schuilen voor de regen.

