IMF wil meer geld en mensen voor Bureau voor de Statistiek op Curaçao

Het IMF houdt een krachtig pleidooi om het Curaçaose Bureau voor de Statistiek op Curaçao sterker te maken. Er moeten mensen bij en ook is er veel geld nodig.

Dat staat te lezen in de slotverklaring van het IMF, dat een virtueel bezoek bracht aan Curaçao. Hoeveel geld het CBS nodig heeft is niet duidelijk, de financiële paragraaf van het jaarverslag is niet openbaar.

De financiële middelen en de mensen zijn nodig omdat de beperkte output van het CBS analyses belemmert waarop gestuurd kan worden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bepleit zelf al jaren voor meer mensen. Van de 33 formatieplaatsen zijn er op dit moment slechts zestien bezet.

Volgens het IMF kan dat alleen al lastig worden voor volgend jaar als er een nieuwe volkstelling op stapel staat.