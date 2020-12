Immigratie luchthaven Curaçao aangesloten op internationale opsporingsdatabanken

WILLEMSTAD — De politie van Curaçao heeft in samenwerking met de Curaçao Airport Holding een proces afgerond om – zoals zij dit noemt – de veiligheid op de luchthaven te verhogen. Vier jaar hebben ze erover gedaan.

Na een jaar testen te midden van de wereldwijde coronaviruspandemie is op 16 december het Advanced Passenger Information System (APIS) formeel in gebruik genomen en live gegaan.

De luchthaven heeft de implementatie van het APIS in gang gezet, rekening houdend met het belang daarvan voor de veiligheid van het land Curaçao en de luchthaven.

Met het systeem kan het immigratiepersoneel vooraf passagiersinformatie ontvangen. Het stelt de opsporingsinstanties in staat om vóór de aankomst van een vliegtuig alle relevante achtergrondcontroles van passagiers uit te voeren.

Snellere afhandeling

Door deze informatie vooraf te verstrekken, kunnen passagiers een snellere afhandeling ervaren bij de balies en de elektronische grenspoorten, de zogenaamde eGates. Een win-win-situatie, zegt de politie.

Passagiers zouden profiteren van een verhoogde veiligheid en snellere afhandeling bij de immigratiebalie. Met de verkregen informatie zou de Toelatingsorganisatie en de hele rechtsketen voorbereid en beter uitgerust zijn om het reizigersverkeer te bewaken en de veiligheid van de Curaçaose grenzen te garanderen.

Luchtvaartmaatschappijen die van en naar Curaçao vliegen zijn wettelijk verplicht om aan de APIS-regelgeving te voldoen. De naleving daarvan wordt bewaakt door de Immigratiedienst en het Ministerie van Justitie, en is ook vereist volgens de bepalingen van de burgerluchtvaartautoriteit CCAA.

Traject

De afgelopen vier jaar heeft de airport, in samenwerking met het Ministerie van Justitie, het programma gecoördineerd om de implementatie van APIS te realiseren als onderdeel van een vierdelig traject ter verbetering van de passagierservaring.

De APIS is gerealiseerd met behulp van diverse lokale stakeholders zoals de CCAA, de Curaçao Airport Partners en andere justitiële entiteiten, ondersteund met technische expertise door Ernst & Young consultants.

Achtergrond

APIS speelt volgens de autoriteiten een essentiële rol bij de verbetering van de veiligheid en de passagiersstroom op de luchthaven. In 2016 hebben het Ministerie van Justitie en Curaçao Airport hun krachten gebundeld om de afhandeling bij de immigratie op de luchthaven te innoveren.

Na overvloedige klachten te hebben ontvangen over de lange wachttijden bij immigratie, benaderde de luchthaven het ministerie van Justitie met een plan om het proces digitaal te innoveren.

Het APIS-systeem vormt fase 2 van een viervoudig proces dat de luchthaven samen met het ministerie van Justitie wil realiseren. Het doel is om de grensbeveiliging te verhogen en de passagiersafhandeling te innoveren, en tegelijkertijd te zorgen voor een snelle en prettige ervaring voor de passagier.

Het eerste deel van dit proces was de digitalisering van de paspoortcontrole die in 2015-2016 heeft plaatsgevonden en die is uitgemond in de invoering van de eGates.

De tweede fase richtte zich op het verhogen van de grensbeveiliging door aansluiting op wereldwijde databanken zoals Interpol en APIS en andere justitiële databanken.

Toekomst

De derde en vierde fase richten zich op de implementatie van afhandelingsapparatuur en -oplossingen die de manier waarop passagiers de immigratie via Curaçao passeren in een nieuw jasje zullen steken.

Aangezien het systeem op de grensbeveiliging betrekking heeft, hebben de ministeries van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening en van Economische Ontwikkeling het APIS-systeem aan het ministerie van Justitie toevertrouwd.

Verbetering passagiersafhandeling

Dit project is onderdeel van een groter traject binnen de Airport en maakt deel uit van haar strategische ambitie, gericht op het verbeteren van de passagiersafhandeling gedurende het gehele aankomstproces.

Gedurende 2015 heeft de luchthaven gewerkt aan het op elkaar afstemmen van de stakeholders van de internationale luchthaven van Curaçao om de ervaring van passagiers bij aankomst op de luchthaven te verbeteren. In dit afstemmingsproject heeft de luchthaven vier contactmomenten in kaart gebracht die aangepakt en geïnnoveerd moesten worden.

Omdat de immigratie op de luchthaven het eerste aanspreekpunt is voor passagiers bij hun aankomst op Curaçao, lag de nadruk vooral op het verbeteren van het immigratieproces. De oplevering van de APIS Go-Live is een mijlpaal voor Hato en maakt het voor de luchthaven mogelijk om het gehele aankomstproces te blijven innoveren door samen met de stakeholders van de luchthaven ook de afhaal van bagage en het douaneproces te digitaliseren. Er zijn reeds voorbereidende gesprekken met deze belanghebbenden gevoerd.

De samenwerking tussen de luchthaven en het ministerie van Justitie wordt gezien als toonaangevend voor toekomstige samenwerkingsverbanden gericht op het verbeteren van de afhandeling van passagiers. De CAH blijft zich inzetten om met het ministerie van Justitie en de andere stakeholders van de luchthaven samen te werken om te zorgen voor een optimale ervaring overal op de luchthaven.

APIS

API-gegevens zijn passagiersgegevens die door het land wettelijk vereist zijn voor het binnenlaten van immigranten. Met APIS kan de rechtsketen de reiscriminaliteit bestrijden en ‘personen van belang’ al vóór hun aankomst in de gaten houden.

Het door het land Curaçao gekozen systeem is een wereldwijd grensbewakingssysteem dat wordt gefaciliteerd door de CARICOM, waardoor de Curaçaose grensbeveiliging verbonden kan zijn met andere justitiële entiteiten wereldwijd en Curaçao zo in staat zal zijn om bij te dragen aan het wereldwijde streven om mensenhandel en terrorisme te bestrijden.

Volgende fase

Nu fase 2 wordt afgerond, is fase 3 inmiddels ook in gang gezet. Begin dit jaar zijn er vier extra eGates geïnstalleerd in de aankomsthal. Naast deze vier worden er twee extra eGates geïnstalleerd in het vertrekgebied. De zes nieuwe eGates zullen naar verwachting tegen het einde van het eerste kwartaal van 2021 volledig operationeel zijn.

Deze extra eGates zullen de Immigratie helpen door contactloze verwerking van de passagiers mogelijk te maken en zullen de passagiers helpen hun contactmomenten op de luchthaven verder te beperken.