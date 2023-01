In 2022 waren zeven op de tien hotelkamers bezet op Curaçao

WILLEMSTAD – Gemiddeld waren iets meer dan zeven op de tien hotelkamers op Curaçao in 2022 bezet. Dat maakt Chata bekend. De belangenorganisatie voor de hotelsector vertegenwoordigd veertien hotels die samen ruim 2500 kamers hebben. Dat is iets meer dan de helft van alle hotelkamers op Curaçao.

De gemiddelde dagelijkse kamerprijs in 2022 kwam uit op ruim 200 dollar. De gemiddelde opbrengst per beschikbare kamer was bijna 150 dollar.

In vergelijking met 2021 zagen de hotels op Curaçao vorig jaar een stijging van bijna twintig procent in de gemiddelde kamerbezetting. De gemiddelde dagelijkse kamerprijs van de hotels nam ook toe met bijna twintig procent.

Aruba

Volgens de Aruba Hotel and Tourism Association behaalden de hotels op Aruba een gemiddelde kamerbezetting van 75 procent. De gemiddelde kamerprijs was bijna 110 dollar duurder. De opbrengst per kamer was ruim 230 dollar, dat is tachtig dollar meer dan in Curaçao.