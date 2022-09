In gesprek met kunstenaar Marlou Fernanda: ‘Kunst hielp om te verwerken wat er in mijn leven gebeurde’

AMSTERDAM – Voor Bazaars vijfde editie van dit jaar interviewde Sara Madou kunstenaar en multitalent Marlou Fernanda, die de kunstprint bij het nieuwste nummer creëerde. De op Curaçao geboren kunstenaar laat zich niet in een hokje stoppen; haar kunst is multidisciplinair en varieert van setdesign tot felgekleurde doeken.

Gesprek

Als Marlou me binnenlaat, en we de brede betonnen trappen op lopen van het gebouw waar ze woont en werkt, sjouwt ze meteen twee enorme dozen mee die in de hal stonden te wachten. ‘Een studioset die ik heb besteld, want ik wil graag wat meer experimenteren met film en fotografie.’

Haar woning, gevonden via Marktplaats, deelt ze met partner en collega-kunstenaar Gogo Lupin. Op een vide bevinden zich slaapkamer, badkamer en een ‘chill-spot’, beneden is de keuken en een voor Amsterdamse begrippen groots opgezette atelier-ruimte.

Houten vloeren met verfvlekken, een slim op maat gemaakt bureautje in de hoek. Links in de ruimte Marlou’s werkplek, rechts is de werkplek van Gogo. Marlou: ‘We zijn allebei creatievelingen die zich niet laten beperken tot één genre. Hij doet veel met dans, mode en schilderwerk, vooral veel in roze. In Parijs staat hij bekend als Pink Panther.’

