Cultuur en muziek In Memoriam: Doña Mafalda Minguel Redactie 26-12-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Met groot verdriet heeft Curaçao afscheid genomen van Doña Mafalda Minguel (1938-2024), een icoon van de Curaçaose muziek en cultuur. Ze overleed op 21 december op 86-jarige leeftijd, na een indrukwekkende carrière van 70 jaar. Haar stem, vaak vergeleken met die van Celia Cruz, wist generaties te betoveren en haar muziek zal altijd voortleven in de harten van velen. Anthony Haile, een fervent bewonderaar en jarenlang haar privéfotograaf, beschrijft haar als een symbool van passie, talent en toewijding.

Door | Anthony Haile

Met groot verdriet nemen we afscheid van een icoon van Curaçao, Doña Mafalda Minguel, die afgelopen zaterdag 21 december op de gezegende leeftijd van 86 jaar is overleden. Doña Mafalda Minguel was meer dan een zangeres; ze was een symbool van geduld, talent en toewijding aan de muziek, vooral op het gebied van zang.

Dit jaar vierde ze nog haar 70-jarige carrière in de showbusiness, een prestatie die nog door niemand is geëvenaard. Haar stem, die vaak werd vergeleken met die van de legendarische Celia Cruz, betoverde velen. Zelfs op haar respectabele leeftijd van 86 wist ze haar publiek te ontroeren. Haar optredens waren magisch; vaak stopten mensen met dansen alleen maar om met bewondering naar haar stem te luisteren.

Doña Mafalda Minguel’s muziek zal voor altijd voortleven in de harten van iedereen. Bekende nummers zoals “Birgen di Ararat” zijn liederen die nooit vergeten zullen worden. Het zijn stukken die tegelijkertijd een bron van trots zijn voor degenen die Doña Mafalda Minguel bewonderden en waardeerden.

Daarom ben ik erg blij dat dit jaar de regering van Curaçao Doña Mafalda op een bijzondere manier heeft geëerd. Op 2 juli 2024 ontving zij het “Kruis van Verdienste” voor haar immense bijdrage aan de cultuur van ons eiland. Daarnaast werd er op het Brionplein een speciale show georganiseerd om haar leven te eren met veel onderscheidingen en prijzen als blijk van waardering voor haar bijdrage aan de muziek, zowel op Curaçao als internationaal.

Doña Mafalda was getrouwd met de beroemde muzikant Shon Ma Salsbach, en na zijn overlijden bleef ze een sterke steunpilaar voor haar familie. Ze was actief in het orkest Arnell i su Orkesta en bracht vreugde bij elk optreden met haar unieke stem. Haar familie, diep geworteld in de muziek, zal haar zeker missen, maar zal ook dankbaar zijn voor alle kostbare momenten die zij samen hebben gedeeld.

Hoewel het overlijden van Doña Mafalda verdriet brengt, koesteren wij in ons hart alle herinneringen aan haar glimlach, haar stem en haar charme tijdens haar optredens. Doña Mafalda was niet alleen een favoriete zangeres voor velen, maar ook een inspiratie. Voor mij persoonlijk was zij een bron van bewondering. Elke keer dat ik aanwezig was bij een van haar optredens, moest ik een foto van haar maken. Zij vertelde mij zelfs dat ik haar privéfotograaf was geworden.

Morgen, vrijdag 27 december begeleiden we Doña Mafalda Minguel naar haar laatste rustplaats. Ik ben er zeker van dat het volk van Curaçao haar een waardig afscheid geeft. We zullen haar missen, maar zij leeft altijd voortin ons hart.

Namens mijzelf en velen die Doña Mafalda hebben gekend, wil ik mijn condoleances overbrengen aan haar kinderen, kleinkinderen, broers en zussen en overige familieleden. Moge de herinneringen aan haar liefde en muziek jullie troost bieden in deze moeilijke tijd.

Rust zacht, Doña Mafalda Minguel. Uw liederen en uw muzikale nalatenschap zullen ons blijven inspireren.

521