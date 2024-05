Evenementen In september zesde editie van het Wintertuin Curaçao Festival Redactie 18-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De zesde editie van het Wintertuin Curaçao Festival, het internationale verhalenfestival, vindt plaats op 14 en 21 september. Dit evenement, dat zich heeft gevestigd als een belangrijk cultureel hoogtepunt op het eiland, biedt een gevarieerd programma voor zowel kinderen als volwassenen.

Kinderprogramma: 14 september bij het Curaçao Museum

Het kinderprogramma, dat op 14 september plaatsvindt in het Curaçao Museum, is het grootste kinderfestival van het eiland. Van 16.00 tot 20.00 uur kunnen kinderen van 2 tot 12 jaar en hun ouders deelnemen aan meer dan twintig activiteiten. Deze variëren van portretschrijven, theater, dans en songwriting tot schilderen en kledingontwerp met gerecycled materiaal. Het hoofdpodium biedt doorlopend optredens en er zijn diverse eetgelegenheden beschikbaar. Vorig jaar trok het kinderfestival meer dan 800 bezoekers en was het volledig uitverkocht. Dit jaar zijn er 1000 kaartjes beschikbaar, waarvan 300 gratis worden verstrekt aan organisaties en kinderen die normaal minder kans hebben om culturele activiteiten bij te wonen.

Volwassenenprogramma: 21 september bij Landhuis Vredenberg

Op 21 september vindt het programma voor volwassenen plaats in de tuin van Landhuis Vredenberg. Van 18.00 tot 23.00 uur kunnen bezoekers genieten van diverse vormen van woordkunst zoals spoken word, storytelling, theater, poëzie en muziek. Het programma bevat onder andere de première van de winnaars van de Caribbean Cinepoetry Contest, een interactieve virtual reality-voorstelling, een expositie van AI-gegenereerde digitale kunst met microverhalen en een multidisciplinaire productie met dans, muziek en spoken word. Daarnaast worden er boeken gepresenteerd van schrijvers Etienne Ys en Nathania Engelhardt. De avond wordt afgesloten met live dansmuziek. Vorig jaar was ook het volwassenenprogramma volledig uitverkocht met 800 bezoekers. Dit jaar zijn er 1000 kaartjes beschikbaar.

Thema en Ticketverkoop

Het thema van dit jaar is ‘Nan tambe tei’ of ‘Zij zijn er ook’. In een tijd van grote sociale, economische en milieu-uitdagingen kan het vertellen van verhalen helpen om empathie, respect en waardering voor elkaar te bevorderen. Het festival biedt een gevarieerd programma voor jong en oud om van verschillende verhalende kunstvormen te genieten en onderling begrip te stimuleren.

Voor het eerst zijn er early-birdkortingen beschikbaar. De kaartverkoop start vandaag bij Mensing’s Caminada, Van den Tweel Zeelandia of online via caribbeanticketshop.com. Early bird-kaartjes kosten 20 gulden, terwijl de reguliere voorverkoopprijs Naf 25 bedraagt.