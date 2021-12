In twee dagen meer dan verdubbeling aantal actieve coronabesmettingen op Curaçao

44 Gedeeld

In twee dagen tijd is het aantal mensen in isolatie op Curaçao verdubbeld. Vandaag kwamen er 217 mensen bij. Dinsdag moesten nog 304 mensen binnen blijven. Twee dagen later zijn dat er 612.

Daarmee zit Curaçao weer op het niveau van juli en augustus, toen de Deltavariant van Corona zijn intrede deed.

Dit keer is het vermoeden dat de Omikron-variant oprukt, maar officieel is de aanwezigheid daarvan op Curaçao nog niet bevestigd.

Er liggen op dit moment elf mensen in het ziekenhuis, van wie vijf op de intensive care. Net als gisteren.