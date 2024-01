WILLEMSTAD – Afgelopen nacht is de politie uitgerukt naar de Baskin Robbins in Brievengat na een melding van inbraak. Die werd ontdekt door bewakers bij het complex.

Het beveiligingsteam van de ijssalon ontdekte dat inbrekers de voordeur hadden geforceerd en met de kassalade vol geld ervandoor waren gegaan.

Direct na de ontdekking van de inbraak informeerde het beveiligingsteam de politie, die snel ter plaatse was om onderzoek te doen. Het onderzoek naar deze diefstal is nog in volle gang.