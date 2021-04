Indiase variant op een van de Caribische eilanden aangetroffen

archieffoto

Op de Caribische eilanden is inmiddels één geval van de Indiase mutatie van het coronavirus aangetroffen. Dat meldt het RIVM. Het is niet bekend om welk eiland het gaat.

In Nederland is de variant voor zover bekend nog niet opgedoken. De variant zorgt voor een forse toename van het aantal coronabesmettingen in India en leidt tot zorgen bij wetenschappers. Zo zouden vaccins verminderd effectief zijn tegen de mutatie.

Maar het RIVM schrijft dat zij nog weinig weten van deze variant (B1.617). Dat het virus in India zo snel om zich heen grijpt, kan betekenen dat het besmettelijker is dan andere varianten, maar het kan ook aan de omstandigheden in India liggen.

Het virus is al in zestien landen aangetroffen, waaronder dus op een van de voormalig Antilliaanse eilanden.