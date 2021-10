Inflatie Caribisch Nederland stijgt weer

33 Gedeeld

KRALENDIJK – De prijzen op Bonaire zijn in juli, augustus en september 4,3 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit meldt het CBS. In het tweede kwartaal was de inflatie nog 0,3 procent.

De hogere prijzen worden vooral veroorzaakt door de hogere kosten voor huisvesting en vervoer. Ook elektriciteit en benzine waren met een stijging van 20 procent aanmerkelijk duurder dan in dezelfde periode vorig jaar. De inflatie werd iets gedrukt door de subsidie op kinderopvang, dat bijna een derde goedkoper werd. Ten opzichte van het tweede kwartaal stegen de prijzen één procent.

