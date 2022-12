Inflatie Curaçao zet voort, ruim zes procent vergeleken met vorig jaar

WILLEMSTAD – De prijzen op Curaçao stegen licht in september. Met 0,4 procent in vergelijking met de maand ervoor. De meeste bestedingscategorieën werden duurder met uitzondering van de vervoer en communicatie, daar daalde de prijzen over de hele linie met bijna drie procent, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Voor voeding moest gemiddeld ruim twee procent meer worden betaald. Elektriciteit werd 3,6 procent duurder, water bijna vier procent, maar benzine en diesel daalden fors in prijs, tussen 11,5 procent en iets meer dan vijftien procent.

De kosten van levensonderhoud in september was 9,3 procent hoger dan in dezelfde maand in 2021. De categorieën die het meest tot de duurdere prijzen hebben bijgedragen zijn voeding, die 15 procent duurder werd, woninginrichting en huisraad waarvoor bijna 13 procent meer voor moest worden neergelegd. Vervoer en communicatie steeg met ruim tien procent.

Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met september 2022 zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 6,3 procent gestegen. In de statistiek wordt dat de inflatie genoemd.