Ini Statia debuteert op Curaçao met gedichtenbundel

WILLEMSTAD – Komende maand debuteert Ini Statia met haar de eerste poëziebundel Na nòmber di amor/In naam der liefde/In the Name of Love. De drietalige gedichtenbundel levert volgens de uitgever een unieke, uiterst waardevolle, krachtige, maar soms ook zeer ontroerende bijdrage aan de literatuur van de Caribische regio. Ook voor de letteren binnen het Koninkrijk der Nederlanden is dit werk van Ini Statia belangrijk.

De dichtster is in 1952 uit Bonairiaanse ouders op Aruba geboren. Zij woonde en werkte op elk van de ABC-eilanden: Aruba, Bonaire en Curaçao. Ze studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Groningen en specialiseerde zich in het Papiaments, haar moedertaal. Ze doceerde op Aruba en Curaçao en werkte onder meer bij de Stichting voor Taalplanning, FPI.

Na ruim vijftig jaar bijdragen aan kranten en andere publicaties is In naam der liefde haar eerste poëziebundel. Met het verschijnen van haar bijzondere boek levert Ini Statia ook een nieuwe bijdrage aan het project Literaire Vertaling. Dit is bedoeld voor de promotie en ontwikkeling van het Papiaments, voor het ontsluiten van kennis en ervaring binnen de Caribische regio en het Koninkrijk, en voor het stimuleren van meer literaire vertalingen van andere Creoolse talen in het Caribisch gebied.

De bundel Na nòmber di amor/In naam der liefde/In the Name of Love van 106 pagina’s wordt uitgegeven door In de Knipscheer en kwam tot stand door onder andere een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.