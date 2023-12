Innovatief visserijonderzoek op Curaçao door Nederlandse studenten

WILLEMSTAD – Curaçao staat centraal in een visserijonderzoek, uitgevoerd door twee Nederlandse studenten. Dit initiatief, een samenwerking tussen het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curaçao en Wageningen Marine Research in Nederland, richt zich op het bestuderen van lokale vispopulaties en visserijtechnieken.

De studenten, afkomstig van de Universiteit van Wageningen, werken aan projecten die essentieel zijn voor het begrijpen en verbeteren van de visserij op het eiland.

Hun onderzoek omvat het gebruik van zogenaamde ‘Fish Aggregation Devices’ (FAD’s), die vissen aantrekken en de visvangst kunnen verhogen. Dit zijn drijvende objecten in zee die bepaalde vissoorten, zoals de tropische tonijn, aantrekken.

“Een beter begrip van FAD’s kan leiden tot duurzamere visserijpraktijken,” zegt Owen Clements, een van de coördinatoren van het project. “We willen vooral weten welke soorten vissen worden aangetrokken en in welke hoeveelheden.”

Naast het FAD-onderzoek bestuderen de studenten ook de vangsten in de lokale havens om te bepalen welke vissoorten het meest worden gevangen en hoeveel inspanning de vissers hiervoor moeten leveren. Dit onderzoek biedt volgens de initiatiefnemers waardevolle inzichten in de visserijactiviteiten van Curaçao en kan bijdragen aan een beter beheer van de visbestanden.

Masbangu

Een ander onderdeel van het onderzoek richt zich op de Masbangu, een lokaal bekende vissoort. De studenten onderzoeken de leeftijd en het voortplantingsgedrag van deze vis, wat essentiële informatie kan opleveren voor het behoud en beheer van de soort.

Dit project, dat 22 weken duurt, wordt geleid door Blanche Helena Madeleyn en Job Goorden van de HAS Green Academy in ‘s-Hertogenbosch. “Dit is een unieke kans om praktijkervaring op te doen en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan de visserij op Curaçao,” zegt Madeleyn.

De resultaten van dit onderzoek kunnen leiden tot aanbevelingen voor het optimaliseren van de visserij op Curaçao, wat van groot belang is voor de lokale economie en het behoud van de mariene biodiversiteit.