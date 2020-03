4 Gedeeld

Willemstad – Wie op Koningsdag op de locaties Sha Caprileskade, het pleintje voor het postkantoor en plaatsen rondom de Ronde Markt zijn spulletjes wil verkopen, moet zich nu melden bij Fundashon Marshe.

Tot 27 maart kunnen geïnteresseerden zich inschrijven om een plekje in te nemen. Het gaat om ruimtes van 4 bij 4 meter, exclusief marktkraam of tent. Een standplek kost 85 gulden. Wil je eten of drinken verkopen, dan moet je een vergunning hebben en betaal je 175 gulden.