Inschrijving Kruis van Verdienste 2024 geopend

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft de inschrijving voor de prestigieuze onderscheiding, het Kruis van Verdienste voor het jaar 2024 officieel geopend. Deze onderscheiding erkent Curaçaose burgers en organisaties die buitengewone verdiensten hebben geleverd aan de gemeenschap. De inschrijvingstermijn loopt van 1 maart tot en met 29 maart en vindt volledig digitaal plaats.

Elk jaar met de Dag van de Vlag, op 2 juli, wordt het kruis uitgereikt. Dit jaar is dat voor de negentiende keer. Kandidaten moeten ouder dan 50 jaar zijn, onberispelijk gedrag vertonen en minimaal vijf jaar lang buiten hun beroepsmatige activiteiten bijdragen aan de gemeenschap. Belangrijk is dat de impact van hun inspanningen op de gemeenschap aantoonbaar is.

Om een kandidaat voor te dragen, kunnen belangstellenden het aanmeldformulier en verdere informatie vinden op de website van de regering van Curaçao. De regering benadrukt dat de erkenning van deze individuen een cruciale bijdrage levert aan het patriottisme en essentieel is voor het realiseren van een bloeiend Curaçao.

Vorig jaar

Vorig jaar kregen maar liefst tien mensen het Kruis van Verdienste vanwege de twintigste editie. Onder hen Rose Mary Allen, Joyce Adoptie-Treurniet en Curd Evertz. Dit jaar kunnen maximaal vijf mensen een onderscheiding krijgen.