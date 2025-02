Algemeen Inschrijving naturalisatie-examen start op 18 februari Dick Drayer 03-02-2025 - 1 minuten leestijd

Het naturalisatie-examen eindigt met een certificaat uitreiking bij de gouverneur

WILLEMSTAD – Kandidaten die willen deelnemen aan het naturalisatie-examen in Curaçao kunnen zich op 18 en 19 februari 2025 inschrijven. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport laat weten dat het inschrijven uitsluitend online kan via de website van het Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (ETE). Dit jaar wordt het examen slechts één keer afgenomen vanwege een personeelstekort en technische problemen met het aanmeldsysteem.

Het examen bestaat uit drie onderdelen. Het eerste examen toetst de kennis over de politieke organisatie van Curaçao en het functioneren van de samenleving. De tweede en derde toets beoordelen de beheersing van respectievelijk de Papiaments en Nederlandse taal. De examens vinden plaats in augustus en september 2025.

Om in aanmerking te komen voor deelname moeten kandidaten een geldig identiteitsbewijs en verblijfsvergunning hebben en de vastgestelde kosten betalen. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt: maximaal 150 personen kunnen per onderdeel meedoen. Zodra de capaciteit is bereikt, wordt de inschrijving gesloten.

Het examen toetst of kandidaten voldoende geïntegreerd zijn in Curaçao. Dit betekent dat zij de talen Papiaments en Nederlands beheersen en kennis hebben van de samenleving en politiek van het eiland. Daarnaast moeten kandidaten over basisvaardigheden op de computer beschikken.

Na afronding van het examen vindt de uitreiking van het certificaat plaats bij de Gouverneur. Voor meer informatie over het examen, de voorwaarden en de planning kunnen geïnteresseerden de website www.ete.cw raadplegen. Na 19 februari is inschrijving niet meer mogelijk.

45