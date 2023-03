Inschrijving voor Basis Opleiding Kustwacht open

WILLEMSTAD – De Kustwacht roept ambitieuze jongeren tussen 18 jaar en 25 jaar op om zich voor de Basis Opleiding Kustwacht in te schrijven. Deze opleiding is een eenjarig programma bestaande uit praktische en theoretische modules, inclusief een opleiding tot Buitengewone Agent van de Politie.

Zowel jongens als meiden kunnen zich voor de de Basis Opleiding Kustwacht inschrijven. Gedurende de opleiding krijgen de aspiranten basisvaardigheden in Eerste Hulp en schietvaardigheid. Ook het nautisch onderwijs en modulen in basis training reddingsmiddelen, brandbestrijding, kustwacht wetgeving en handleiding marifoon zijn onderdeel van het lessenpakket.

Om in te kunnen schrijven moeten kandidaten de Nederlandse nationaliteit hebben en ingeschreven staan op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden. Je moet tussen de 18 en 25 jaar oud zijn om de opleiding te mogen beginnen.

De Kustwacht wil mensen hebben die minimaal in het bezit bent van een MAVO-4/ VMBO/VSBO of een gelijkwaardig diploma middelbaar onderwijs. Ook een zwemdiploma is vereist en kandidaten moeten de Nederlandse taal goed kunnen lezen en schrijven, een goede fysieke conditie hebben en geen bril of lenzen dragen. Een strafblad is een no go.

De opleiding start in augustus dit jaar.