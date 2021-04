Inspectie blijft winkels sluiten om coronaregels

4 Gedeeld

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – De Inspectie heeft weer een aantal winkels gesloten omdat die zich niet aan de coronaregels hield. Eigenaren die hun klanten alcohol laten drinken op de stoep voor de winkel, krijgen geen waarschuwing meer. Ook winkels die na zes uur mensen binnenlaten krijgen meteen een boete.

Een aantal truki’pans kreeg een waarschuwing omdat ze bestellingen opneemt voor wachtende chauffeurs. Alleen levering aan huis is toegestaan. Spuitinrichting Scherpenheuvel is ook gesloten door de Inspectie. Garagepersoneel was daar gewoon aan het werk, terwijl het bedrijf geen ontheffing heeft.