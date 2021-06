Inspectie en brandweer leggen bouw etablisamenten plat

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – De Inspectie heeft gisteren samen met de brandweer de verbouwing stilgelegd van een etablisament bij Palu Blanku. Er was geen bouw en hindervergunning aangevraagd.

Ook op de veiligheid van bouwvakkers en voorbijgangers was wel wat aan te merken. Gasleidingen lagen los over de grond en brandblussers ontbraken. De betreffende winkels in het pand zijn voorlopig gesloten.

Lees ook: