Inspectie grijpt in bij slechte behandeling ouderen in bejaardentehuis

WILLEMSTAD – De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft ingegrepen bij bejaardentehuis ‘Mama Fina Care’. Volgens inspecteur-generaal Sirving Keli werden ouderen vervuild aan bed gebonden en kregen ze ontoereikende zorg.

Na klachten over de mistoestanden in het bejaardentehuis, heeft de Inspectie Volksgezondheid een controle uitgevoerd. “Bij deze inspecties zijn ernstige tekortkomingen aan het licht gekomen, waarbij een aantal ouderen onvoldoende zorg ontving en in sommige gevallen zelfs vastgebonden waren aan bed”, aldus Keli.

Op sociale media heeft de interim-minister van Volksgezondheid Javier Silvania gereageerd op de situatie. Hij zegt schrijnende verhalen van familieleden te hebben gehoord, en ook de bevindingen van de inspectie waren schokkend.

Zo werden de luiers van de cliënten niet verschoond terwijl ze vastgebonden waren in hun rolstoelen. Sommige bewoners waren ondervoed en de eigenaar van het bejaardentehuis bleek zelfs de bankpassen van de ouderen te gebruiken.

Silvania heeft de naam van het bewuste bejaardentehuis openbaar gemaakt in het kader van transparantie.