Inspectie onderbreekt gezondheidsactiviteiten op Rooseveltweg

WILLEMSTAD – De inspectie heeft ingegrepen nadat het informatie had ontvangen over buitenlandse personen die gezondheidsbehandelingen aanboden en geneeskrachtige producten verkochten. De Inspecteur-Generaal en de Inspecteur Geneesmiddelen constateerden dat de groep, afkomstig uit Colombia, niet gemachtigd was om bepaalde gezondheidszorgactiviteiten uit te voeren en namen twee producten uit de handel.

De Colombiaanse groep was met toestemming van de Curaçaose autoriteiten naar het eiland gekomen voor een ‘show de belleza’ en zou tot 2 juni 2023 blijven. Na een expo hadden ze een ruimte gehuurd op Rooseveltweg.

De inspectie werd uitgevoerd naar aanleiding van meldingen dat er mogelijk sprake was van onbevoegde of ondeskundige uitoefening van de geneeskunde. De inspectie werd onaangekondigd uitgevoerd om een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie ter plaatse te krijgen.

Omdat de betrokkenen niet waren aangemeld voor het uitvoeren van iriscopie en wervelkolomscanning, werden deze behandelingen door de inspectie verboden. Consultaties waren wel toegestaan omdat de diploma’s van de personen in orde waren.

Twee producten die niet de vereiste goedkeuring hadden, werden uit de handel genomen, maar konden wel terug worden genomen naar landen waar ze wel zijn toegestaan. Andere producten vielen onder de vrije verkoop en konden nog steeds worden verkocht. Niet-medische massages waren toegestaan, maar therapeutische massages niet.