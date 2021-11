Inspectie sluit restaurant met slotmachines in de dames-wc

14 Gedeeld

WILLEMSTAD – De Inspectie van het ministerie van Economische Zaken heeft gisteren een restaurant gesloten die een illegale slotmachine in de dames-wc had gezet. Dat gebeurde in Groot Santa Martha.

Dames die echt nodig moesten, werden naar de heren-wc gestuurd. De Inspectie sloot het restaurant tot nader orde. Een minimarket in Pannekoek, ook Bándabou, moest zijn deuren sluiten omdat het gewoon te vies was in de keuken. Het eten werd bereid tussen de blikken hondenvoer. Bovendien werd er illegaal whisky gebotteld en verkocht.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures