Inspectie sluit twaalf horecabedrijven om hygiëne

WILLEMSTAD – De Inspectie heeft afgelopen weekend twaalf horecabedrijven gesloten omdat hun keukens niet hygiënisch waren. In totaal werden er zestien gecontroleerd.

Zo werden zondag Floresia Bar & Restaurant en Rose Garden Restaurant gesloten. In de keuken van het laatste etablissement vond de Inspectie kattenharen in de keukens. Ook Ribs Factory en De Fles moesten sluiten. Hoewel De Fles nieuw is en de ruimte waar de klanten zitten in orde is, was de keuken dat niet. Het filter in de afzuigkap zat vol met vetresten overal. Vet dat lange tijd blijft zitten kan bacteriën verzamelen en veranderen in schimmel.

De restaurants waar alles in orde was, waren Sun Flower Restaurant in Groot Davelaar, Eastern Dynasty Restaurant in Paradijs en Sabor de Rosario in het voormalig hoofdkwartier van Frente Obrero.

Afgelopen zaterdag werd er gecontroleerd op Banda Bou en in Sta. Maria. In deze gebieden zijn negen horecabedrijven bezocht, waarvan er acht moesten sluiten wegens overtredingen. Ook hier speelde hygiëne een grote rol bij de sluitingen.

Zo werden het Statuut Restaurant in Dokterstuin, 4th of July snack in Barber, Yui Wah Bar Restaurant in Kaya Prospero Royer, Patio Shimaruku in Lelienberg, en Chan na Soto Snack in Groot Sta. Martha gesloten.

Op de laatste locatie werd een vriezer gevonden die nooit in een keuken mag staan, omdat deze wordt gebruikt om vlees in te bewaren. In Santa Cruz werden Bou Palu Snack, Flip, Micky Restaurant in Gato, Super Mi lucha gesloten. Het enige restaurant van de negen gecontroleerde bedrijven waar alles in orde was, was Heirloom Restaurant, voorheen “Kibra hacha” in Lelienberg.