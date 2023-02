WILLEMSTAD – Het multidisciplinaire team van Economische Ontwikkeling heeft gisteravond tijdens de Tienerparade 113 controles verricht bij 39 standplaatsen, veertien straatventers en zestig reguliere winkels langs de route.

een aantal van hen had niet de juiste of helemaal geen vergunning. Ook waren er locaties waar tegen de regels in sterke drank werd verkocht. Een winkel aan de Rooseveltweg bleek geen brandblusser in de winkel te hebben.