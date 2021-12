Inspectie vindt afgekeurd vuurwerk op verkooppunten

2 Gedeeld

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – De Inspectie heeft vuurwerk op verkooppunten gevonden, dat eerder niet door de keuring was gekomen. Gisteren is de verkoop begonnen in Curaçao. Op 13 locaties op het eiland is knal- en siervuurwerk te krijgen.

Bij een eerste ronde van de Inspectie en Brandweer ging het meteen mis. Het afgekeurde vuurwerk is in beslag genomen. Daarnaast stelde de Inspectie ook kleinere overtredingen vast. Sommige verkopers hadden geen veiligheidsschoenen aan, droegen geen mondkapje en vermeldden geen prijs bij hun vuurwerk. Bij een klein kindje werd een tas met vuurwerk aangetroffen. Verkoop is allen toegestaan aan mensen van 18 jaar en ouder.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures