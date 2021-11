Inspectie Volksgezondheid slaat plank volledig mis

15 Gedeeld

WILLEMSTAD – De Inspectie van Volksgezondheid slaat de plank volledig mis in haar beoordeling over de chirurgen Berry en Misset. Dat valt op te maken uit het vonnis van het Gerecht in een zaak die aangespannen was door een patiënt.

De Inspectie concludeerde dat de terugkeer van kanker bij een patiënt het gevolg was van een onvolledige operatie van Misset. Op basis daarvan is de patiënt gaan procederen. Maar in de rechtszaak blijkt dat er wel degelijk operatieverslagen zijn en dat alles volgens standaard procedure is verlopen. De Chirurgen valt volgens de rechter niets te verwijten.

