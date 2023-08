Inspectie voor de Volksgezondheid waarschuwt voor giftige siroop op de markt

Naturalgold Syrup, zo het al op Curaçao verkocht wordt, mag niet verkocht worden op het eiland.. Dat meldt de Inspectie voor de Volksgezondheid. Er is geen informatie verstrekt of dit product beschikbaar is op Curaçao, maar voorzichtigheid is volgens de inspectie geboden.

De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO heeft vervolgens een melding uitgegeven waarin ze hebben gemeld dat er verontreiniging is gedetecteerd in het product ‘NATURCOLD siroop’. De vervuilde geneesmiddelen zijn onderschept in Kameroen, maar de WHO kan niet garanderen dat ze niet naar andere landen zijn vervoerd.

NATURCOLD siroop bevat paracetamol, fenylefrine hydrochloride en chloorfeniramine malaat als actieve stoffen, die symptomen van koorts, griep en neusallergie kunnen verlichten.

Na een analyse van een hoeveelheid van dit product heeft een door de WHO gecertificeerd laboratorium een giftige hoeveelheid diethyleenglycol gedetecteerd.

Inname van diethyleenglycol kan onaangename effecten veroorzaken, zoals buikpijn, braken, diarree, urineretentie, hoofdpijn en ernstige (fatale) schade aan de nieren.

De Inspectie Volksgezondheid informeert dat dit geneesmiddel niet geregistreerd staat op Curaçao en ook niet is geïmporteerd als een niet-geregistreerd geneesmiddel voor apotheken.

Desondanks, aangezien het op Curaçao is toegestaan om niet-geregistreerde geneesmiddelen voor persoonlijk gebruik te importeren, verzoekt de Inspectie dringend om contact op te nemen als je in het bezit bent van het geneesmiddel ‘NATURCOLD siroop’.