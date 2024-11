Evenementen Inspirerende Artist Talk met Chant van Lieshout Dick Drayer 02-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Komende donderdag 7 november organiseert The Curaçao Museum in samenwerking met Instituto Buena Bista (IBB) een Artist Talk met Chant van Lieshout, de huidige Artist in Residence bij IBB. Van 19.00 tot 21.00 uur biedt de avond een kijkje in de artistieke reis van Chant en haar samenwerking met studenten van IBB.

Chant van Lieshout presenteert onder andere haar project Isteria Archipelago, dat afgelopen zomer te zien was op de Bosch Parade in Den Bosch. In dit werk symboliseren vervormde vissen de impact van vervuiling, terwijl ze proberen om verwoesting om te zetten in schoonheid en hoop. Hoewel de vervuiling in verschrikkelijke vormen verschijnt, tonen de wezens veerkracht en zorg voor hun eigen werelden, met de ambitie om samen een betere toekomst te bouwen.

Tijdens haar residentie op Curaçao werkt Chant nauw samen met IBB-studenten in verschillende creatieve projecten. Haar werk, zoals Sunflower, Mosquito, Knot, Coot benadrukt het kleine en kwetsbare – van insecten tot gevonden objecten – en weet speelsheid en compassie te verweven in sterke sculpturen en installaties.

Bezoekers kunnen naast de Artist Talk ook de tentoonstelling Introspectives bekijken. Deze maakt deel uit van het internationale samenwerkingsproject Your Contemporary Demons, dat mede wordt ondersteund door organisaties uit Nederland en Curaçao, zoals Bosch Parade, Willem Twee Kunstruimte, Instituto Buena Bista, The Curaçao Museum, Connections en de St. Joost School of Art & Design.

