Instroom nieuwe zaken in eerste aanleg stijgt, hoger beroepszaken nemen af

WILLEMSTAD – De instroom van nieuwe zaken in eerste aanleg bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is in 2023 met twee procent toegenomen. Dit is de derde opeenvolgende stijging sinds 2021. Ondanks deze toename blijft het aantal nieuwe zaken nog onder het niveau van vóór de Covid-pandemie. Dat schrijft het Hof in het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2023.

In totaal werden in 2023 ruim 37.000 nieuwe zaken geregistreerd. De stijging is vooral te zien bij het civiel recht (vier procent) en strafrecht (vijf procent). Maar bij bestuursrecht is een afname zichtbaar, voornamelijk in het aantal belastingzaken op de vestiging Curaçao. De totale uitstroom van zaken in eerste aanleg bedroeg bijna 38.000. Een toename van vijf procent ten opzichte van vorig jaar. De grootste stijging in uitstroom was wederom bij civiel recht (zes procent) en strafrecht (vijf procent).

De lichte stijging van de instroom van civielrechtelijke zaken wordt toegeschreven aan de inzet van extra capaciteit om achterstanden weg te werken. Dit zorgde ook voor een hogere uitstroom in dit rechtsgebied.

Hoger beroep

In hoger beroep is er een afname te zien. De totale instroom van hoger beroepszaken daalde met vijf procent naar bijna elfhonderd zaken. Bij bestuursrechtzaken was er een aanzienlijke daling van 26 procent, terwijl civiel recht en strafrecht een lichte stijging van respectievelijk één procent en acht procent lieten zien.

De uitstroom van hoger beroepszaken nam ook af, met een daling van zes procent tot ruim twaalfhonderd zaken. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de lagere uitstroom van belastingzaken op de vestigingen BES en Curaçao en de lagere uitstroom van ambtenarenzaken op de vestigingen Aruba en Curaçao.

