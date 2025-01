Nieuws uit Nederland Integriteit en belastingen Curaçao onder druk Dick Drayer 13-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het versterken van integriteit en goed bestuur op Curaçao krijgt prioriteit in het beleid van Nederland voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Staatssecretaris Zsolt Szabó van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benadrukt in antwoord op Kamervragen dat corruptie en ondermijnende criminaliteit geen plaats hebben in een rechtsstaat.

De bewindsman zegt samen te werken met Curaçao en andere eilanden aan een agenda voor goed bestuur, waarin transparantie, toezicht en handhaving centraal staan.

De staatssecretaris erkent dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit, vriendjespolitiek en corruptie een autonome aangelegenheid is van de landen. “Maar de strijd tegen deze vormen van criminaliteit vergt inzet van expertise en uitvoeringscapaciteit die beperkt aanwezig is in de landen. Nederland ondersteunt daarom blijvend Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij de gezamenlijke doelstelling om te werken aan een sterke rechtsstaat”, aldus Szabó.

Integriteit

De staatssecretaris licht in zijn antwoorden op Kamervragen toe dat er stappen worden gezet om bestuurlijke integriteit te verbeteren. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van monitoringtools om integriteitskwesties in kaart te brengen en aan te pakken.

Nederland wil aansluiten bij bestaande integriteitsindexen en werkt samen met organisaties zoals Transparency International. Daarnaast worden er wetgevingsjuristen ingezet om procedures voor vergunningverlening te stroomlijnen en te waarborgen.

Een belangrijke pijler in de aanpak is de introductie van bestuurlijke instrumenten tegen ondermijning, gemodelleerd naar de Nederlandse aanpak. In die aanpak kunnen vergunningen worden geweigerd of ingetrokken en kan handhavend worden opgetreden bij vermoedens van corruptie, witwassen of drugshandel. Ook worden middelen vrijgemaakt om de capaciteit van het Openbaar Ministerie, het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en grensbewaking te versterken.

Belastinginning

Curaçao kampt daarnaast met een groot probleem in de belastinginning. De achterstanden liepen in 2024 op van 2,6 miljard naar 3,4 miljard gulden. Hoewel Nederland Curaçao ondersteunt bij de modernisering van de Belastingdienst, blijft de belastinginning een verantwoordelijkheid van het eiland zelf. Het hervormingsproces verloopt volgens de staatssecretaris op schema, maar er is nog werk nodig om de achterstanden structureel aan te pakken.

In het voorjaar van 2025 presenteert de staatssecretaris een agenda voor goed bestuur. Hierin wordt ook aandacht besteed aan ondersteuning van klokkenluiders, toezicht op vergunningen en heldere procedures voor inkoop en aanbesteding. Nederland stelt sinds 2021 jaarlijks één miljoen euro beschikbaar voor het ontwikkelen van bestuurlijke middelen om ondermijning tegen te gaan. Deze aanpak moet bijdragen aan een transparante, efficiënte en veerkrachtige overheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk.