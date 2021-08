Intensive care Curaçao ligt vol

20 Gedeeld

WILLEMSTAD – Epidemioloog Izzy Gerstenbluth en het hoofd van het rampenbestrijdingsteam Lesley Fer hebben zojuist verslag gedaan van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Covid-19 op Curaçao.

Gerstenbluth gaf aan dat er vandaag 2225 testuitslagen zijn binnen gekomen. Hiervan waren 52 positief. Opnieuw is er iemand overleden, dit gebeurde thuis. Eén persoon bleek niet besmet te zijn en 64 mensen zijn vandaag uit isolatie gekomen.

Er liggen 34 mensen in het ziekenhuis, waarvan 16 op de Intensive Care. Dit betekent dat de IC helemaal vol ligt.

Van de 88 mensen die in het ziekenhuis met covid zijn opgenomen tussen 22 juli en 17 augustus waren 82 mensen niet gevaccineerd. Drie mensen zijn volledig gevaccineerd, maar van 1 persoon was bekend dat deze een slecht werkend immuunsysteem heeft.

Het is volgens Gerstenbluth internationaal bekend dat de Delta variant veel besmettelijker is en dat je ook besmet kunt raken als je gevaccineerd bent. Ook kunnen jonge mensen het virus overdragen op ouderen die vervolgens opgenomen moeten worden in het ziekenhuis.

“Hoe meer mensen op Curaçao gevaccineerd zijn, hoe minder kans het virus heeft om te verspreiden en te muteren. Als we zo’n hoog mogelijk vaccinatiegraad behalen kunnen we onze mensen beter beschermen. Er zijn mensen die denken dat er mensen overlijden na vaccinatie. Dat is niet het geval. Er zijn geen mensen op Curaçao dood gegaan door het nemen van het vaccin. Er zijn wel veel mensen dood gegaan door het virus. En daarom is vaccinatie belangrijk.” Aldus Gerstenbluth.

