Interfair Mediation biedt hulp bij geschillen |Advertentie

Echtscheiding regelen, discussies over erfenis, ouderschapsplan, alimentatie? Geschil over arbeidsovereenkomst, functioneringsgesprek, ziek thuis?

Zomaar een aantal voorbeelden waar mediation een uitstekende manier kan zijn om een slepende kwestie te bespreken en tot een goed eind te brengen, zonder tussenkomst van een rechter.

Mediation is een methode om geschillen onderling op te lossen. Het werkt vaak sneller en goedkoper dan via advocaten de rechter om een uitspraak te vragen waar je uiteindelijk ook niet helemaal tevreden mee bent.

Met hulp van interƒair mediation kunnen eindeloze, kostbare procedures worden bespaard, waardoor partijen met een eigen oplossing weer snel verder kunnen.

Met elkaar of zonder elkaar.

Omdat de mediator van Antilliaanse afkomst is, kunnen de gesprekken eventueel ook in het Papiamentu of Engels worden gevoerd.

Debi ku e mediador ta di desendensia antiyano, kombersashonan eventualmente por ser hiba na Papiamentu o Ingles.

nterfair is aangesloten bij de Rechtbank en het Juridisch Loket en kan eventueel op toevoeging werken voor cliënten die in NL gevestigd zijn.

