Interim-predikanten brengen verrassende dynamiek in Gereformeerde Kerk op Curaçao

De Gereformeerde Kerk op Curaçao, bekend om haar gastvrijheid en ontspannen sfeer, fungeert als een soort ‘hotelkerk’ waar mensen uit diverse kerkelijke achtergronden welkom zijn. De kerk staat bekend om het gebruik van interim-predikanten en de betrokkenheid van bezoekers uit Nederland. Deze bijzondere dynamiek biedt een warme en inclusieve omgeving voor zowel tijdelijke als permanente leden. Dit meldt Het Nederlands Dagblad.

Het karakteristieke kerkgebouw in Willemstad werd in 1974 geopend en biedt een unieke ruimte voor geloofsbeleving. De muren van het gebouw staan open voor natuurlijke ventilatie, maar symboliseren ook de openheid en veelzijdigheid van de geloofsgemeenschap. Begin september was de kerk wederom een gastvrije plek, onder andere voor een groep Nederlandse jongeren uit Houten die betrokken zijn bij diaconaal werk op het eiland.

De Gereformeerde Kerk op Curaçao bestaat uit diverse ‘schillen’. Een harde kern bestaat uit enkele stellen afkomstig van het eiland en voornamelijk Nederlanders die er al jaren wonen. Daarnaast zijn er gezinnen die tijdelijk op het eiland verblijven vanwege werk, en stagiaires en vakantiegangers die voor korte tijd aanwezig zijn.

“We zijn voor velen een herberg of hotel voor enkele weken of jaren; dan gaat men weer terug naar Nederland”, zegt Gerard Buitenhuis, een van de langdurige leden van de gemeenschap.

Een andere interessante karakteristiek is het gebruik van interim-predikanten. Door financiële beperkingen heeft de kerk geen vaste predikant en worden er emeriti ingezet voor korte perioden. Volgens Billy Hoogenbergen, een van de oudste gemeenteleden, is deze diversiteit aan predikanten een zegen. “Het is heel fijn om telkens weer nieuwe stemmen en inzichten te horen”, aldus Hoogenbergen.

Op Curaçao, waar het merendeel van de bevolking rooms-katholiek is, biedt deze Gereformeerde Kerk een unieke ruimte voor protestantse geloofsbeleving. Met een inclusieve en open houding blijft deze ‘hotelkerk’ een levendige gemeenschap waar geloof en gastvrijheid hand in hand gaan.

Religieuze samenstelling op Curaçao

Het Caribische eiland Curaçao heeft ongeveer 150.000 geregistreerde inwoners met een divers religieus landschap. Naast de rooms-katholieke meerderheid, zijn er ook pinksterkerken, protestantse gemeenten, Zevende-dags Adventisten, en kleinere Joodse en moslimgemeenschappen.