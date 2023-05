Internationaal Symposium ‘Reclaiming the Narrative’ in teken van doorwerking slavernijverleden

UTRECHT – De Nederlandse overheid heeft 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 uitgeroepen tot het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Ter inluiding van dit belangrijke jaar organiseert het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) op 2 juni het internationale symposium ‘Reclaiming the Narrative’ in de Jaarbeurs te Utrecht.

Het evenement staat in het teken van de doorwerking van het slavernijverleden en streeft naar een volwaardige erkenning van het trans-Atlantische slavernijverhaal, waarbij de nazaten van tot slaafgemaakten een centrale rol spelen.

Het symposium, gemodereerd door Diana Matroos, verwelkomt tal van internationale en nationale sprekers zoals minister Robbert Dijkgraaf, Prof. Dr. Stephen Small, Dr. Maria Liberia Peters, Drs. Filia Kramp, Dr. Kirtie Algoe, Prof. Dr. Wayne Modest en forumgast Dr. Francio Guadeloupe. De sprekers zullen de verschillende effecten en consequenties van het Nederlands trans-Atlantische slavernijverleden bespreken. Tevens zullen vragen worden onderzocht zoals de verankering van de beeldvorming over nazaten van tot slaafgemaakten binnen het publieke domein en instituten.

Het symposium, dat plaatsvindt in de Jaarbeurs Utrecht, is live te volgen via een interactieve livestream op de NiNsee-website. Kijkers kunnen via een chatfunctie vragen stellen aan de sprekers, die mogelijk worden doorgestuurd naar de moderator.

Het NiNsee is de officiële landelijke organisatie die zich richt op het Nederlandse Slavernijverleden en de invloed daarvan op de huidige maatschappelijke verhoudingen. Als onderdeel van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden is er door de Rijksoverheid subsidie beschikbaar gesteld aan het NiNsee om dit jaar te faciliteren.