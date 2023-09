Internationale Dag van de Dwarslaesie benadrukt noodzaak van toegang tot diensten

WILLEMSTAD – Fundashon Alton Paas heeft op maandag 4 september een initiatief gepresenteerd aan de overheid voor gesubsidieerd rolstoelvriendelijk transport, waardoor burgers met een dwarslaesie eenvoudiger kunnen deelnemen aan de samenleving. Zonder zo’n voorziening zijn deze mensen aan huis gekluisterd, terwijl zij net als iedereen willen meedoen en er op uit willen.

De presentatie van de stichting werd gedaan vanwege de Internationale Dag van de Dwarslaesie, die gisteren officieel werd gevierd. De dag was gewijd aan het vergroten van het bewustzijn en het mobiliseren van gemeenschappen over deze handicap.

‘Aksesibilidat’, toegankelijkheid is een cruciaal element voor een eenvoudiger leven. Het is van belang om Curaçao toegankelijk te maken, zodat we toegang hebben tot onze capaciteiten en ons volledige potentieel als land kunnen benutten. Op de Internationale Dag van de Dwarslaesie roepen burgers, de overheid en de private sector op om bij te dragen aan een leven dat minder ingewikkeld is voor mensen met een dwarslaesie.

De Alton Paas Stichting organiseert in dat kader ook een ‘Post Rehabilitation Care’, waarbij beweging en oefeningen centraal staan. Op 10 september is er een Opendag bij hun oefenlocatie AP Center, waar mensen met beperkte mobiliteit gratis informatie kunnen krijgen en kennis kunnen maken met de faciliteiten.

Thema’s

Sinds 2016 viert de International Spinal Cord Society (ISCoS) jaarlijks op 5 september de Dag van de Dwarslaesie (‘Spinal Cord Injury Day’). Elk jaar staat deze dag in het teken van verschillende thema’s die de actuele zorgen van mensen met een dwarslaesie benadrukken.

Dit jaar was het thema ‘Toegang tot diensten voor personen met een dwarslaesie; een leven dat minder ingewikkeld is’. Voor personen met een dwarslaesie en hun families is toegang tot diensten van essentieel belang.

Helaas kan het verkrijgen van toegang tot deze diensten gecompliceerd zijn door factoren zoals beperkte middelen, geografische locatie, financiële beperkingen en onvoldoende kennis over beschikbare diensten.

Dit kan leiden tot een onnodig ingewikkeld leven, met extra uitdagingen bovenop de al moeilijke situatie. Het ISCoS Preventiecomité roept op tot verbetering van de toegang tot diensten voor personen met een dwarslaesie, inclusief pleiten voor meer financiering, bewustwording en het wegnemen van barrières.