Cultuur en muziek Internationale Kunsttentoonstelling “Plant Life Global” viert de Flora Redactie 06-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De revolutionaire kunsttentoonstelling “Plant Life Global”, die flora en internationale artistieke samenwerking viert, vindt deze maand zowel virtueel als fysiek plaats in New York City en Curaçao.

Voor het eerst krijgen lokale kunstenaars de kans om deel te nemen aan een evenement van deze omvang. Velen van hen maken hun debuut in een virtuele tentoonstelling en tonen hun werken in de buitenlucht.

De virtuele tentoonstelling toont kunstenaars uit verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Argentinië, Ghana, Ierland en voor het eerst Curaçao. Elke virtuele deelnemer heeft de mogelijkheid om direct contactinformatie te delen, wat de verbinding met kunstliefhebbers wereldwijd vergemakkelijkt.

De virtuele tentoonstelling is te bezoeken via https://personaland.com/hut/exhibition/plant-life

Tijdens de fysieke tentoonstellingen in New York City en Curaçao worden alle virtuele deelnemers via schermen getoond, zodat hun werken de aandacht krijgen. Het thema van de tentoonstelling draait om flora, met elke deelnemer die de aandacht vestigt op hun lokale natuurlijke omgeving. Bezoekers kunnen een diverse verzameling van flora-geïnspireerde kunstwerken verwachten, perfecte cadeaus voor degenen die op zoek zijn naar unieke kunst met een diepe boodschap.

De tentoonstelling beschikt over een lijst van getalenteerde kunstenaars, waaronder: Olinda Hartogh-Gonesh, Altin Rizi, Martin Aristeiguieta, Luis Munoz, Harvick Sambo en anderen.

Naast de flora-geïnspireerde kunstwerken presenteert de tentoonstelling een unieke collectie van kunstwerken in verschillende media, waaronder beeldhouwkunst en fotografie. De aanwezige kunstenaars zijn onder andere Jhomar Loaiza, Quirine Guato, Femia Hantzen, Ludwig Schenkers, Eduardo Gonzalez, Pierre Rutten, Roberto Davelaar, Sonja Kuipers, Judith Martha, Tanja Hummel, Alejandro Thielman, Erwin Sprott, en Monique Harbers.

De Sebastopol Kunstgalerij op Curaçao host de fysieke tentoonstelling op donderdag, vrijdag en zaterdag van 9 uur ’s ochtends tot 1 uur ’s middags, met afspraken beschikbaar op andere dagen. De galerij is gelegen aan Sebastopolstraat 9 bij het Molenplein in Otrobanda.