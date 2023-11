Internationale luchtvaartautoriteit ICAO ook bij veiligheidsweek vliegveld Hato

HATO – Vertegenwoordigers van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ICAO zijn ook aanwezig bij de Veiligheidsweek op luchthaven Hato. ICAO was op CuraƧao om bij te dragen aan verschillende presentaties als onderdeel van deze ‘Safety and Security Week’ georganiseerd door CuraƧao Airport Partners.

ICAO staat voor International Civil Aviation Organization, de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Het is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die in 1944 is opgericht om de principes en technieken van internationale luchtvaart te bevorderen en om internationale luchtvaartverdragen op te stellen en aan te nemen.

De organisatie werkt aan de ontwikkeling van internationale normen en voorschriften voor de veiligheid, beveiliging, efficiƫntie en milieubescherming van de wereldwijde luchtvaart. Het hoofdkantoor van ICAO bevindt zich in Montreal, Canada.

CuraƧao moet als lidstaat van de Chicago Convention voldoen aan de ICAO-standaarden. De laatste audit van de organisatie in 2019 toonde tekortkomingen aan in het door de CuraƧaose burgerluchtvaartorganisatie CCAA uitgeoefende veiligheidstoezicht, die in belangrijke mate was toe te schrijven aan een structureel tekort aan financiering.