Economie Internationale reserves Curaçao groeien verder Dick Drayer 17-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De internationale reserves van Curaçao zijn in september verder gegroeid, blijkt uit de meest recente cijfers van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten. De totale officiële reserves bereikten 5,05 miljard gulden, een lichte stijging ten opzichte van de 4,98 miljard in augustus. Deze toename wijst op een versterking van de buitenlandse valutareserves, die essentieel is voor de stabiliteit van de Curaçaose economie.

De netto officiële reserves, die alle buitenlandse verplichtingen aftrekken van de totale reserves, kwamen in september uit op 4,63 miljard gulden, eveneens een lichte stijging vergeleken met augustus. De waarde van goud en andere reserves groeide in september naar 1,83 miljard gulden, terwijl de buitenlandse valutareserves stabiel bleven rond 3,22 miljard.

Deze groei van de reserves is belangrijk voor het waarborgen van de financiële positie van Curaçao, vooral in tijden van economische onzekerheid. De buitenlandse reserves zijn cruciaal om eventuele economische schokken op te vangen en de waarde van de lokale munt stabiel te houden.

In september 2024 nam ook de importdekking van Curaçao toe. De importdekking geeft aan hoeveel maanden aan importen door de internationale reserves van een land kunnen worden betaald. In september bereikte de importdekking 6,7 maanden, wat een verbetering is ten opzichte van de 6,3 maanden in augustus. Deze toename duidt op een sterkere financiële buffer voor het eiland, wat vooral belangrijk is voor een open economie zoals die van Curaçao.

Economische stabiliteit

De stijging van zowel de reserves als de importdekking wijst op een positieve ontwikkeling in de economische stabiliteit van Curaçao. De buitenlandse reserves vormen een cruciale buffer voor het opvangen van economische schokken en het handhaven van de waarde van de lokale munt.

De Centrale Bank benadrukt dat deze groei een belangrijke stap is in het waarborgen van de financiële stabiliteit van het eiland. Meer details over de maandelijkse statistieken zijn hier te vinden.

